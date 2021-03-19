Спектакль «Туман над заливом» удостоен Хрустального приза

На церемонии награждения в театре Северного флота побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Народный артист Российской Федерации Юрий Васильев впервые приехал в столицу Заполярья и сразу с почётной миссией – вручить Хрустальный приз творческому коллективу Мурманского областного Драматического театра Северного флота за спектакль «Туман над заливом».

Одна из последних режиссерских работ Юрия Борисовича - полнометражный фильм «Герой» с Димой Биланом в главной роли, поэтому ему хорошо известны все тонкости постановок, касающихся военной тематики.

Юрий Васильев, народный артист Российской Федерации, г. Москв: «Люди, которые готовят эти спектакли, они вживаются, идут на подводные лодки и они понимают, что не хватает звука двигателя. Но так надо работать, так работают настоящие актеры. И если ты играешь врача, то иди и смотри, как работает хирург или врач».

Награду труппе театра вручили в рамках фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя», который организовал фонд Смоктуновского «Золотой пеликан». Событие было посвящено 75-й годовщине Великой Победы. В нём приняли участие театры городов-героев, а также городов воинской славы. Оргкомитет отметил наиболее впечатляющие работы.

Свидетелями торжественной церемонии стали нахимовцы Военно-морского училища, будущие защитники Отечества, которые смогли увидеть и премьерный спектакль «Привет с фронта!».