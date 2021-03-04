Спектакль выйдет на месяц раньше фильма, или Как мы предаём своих родителей

Уже в эти выходные в областном театре драмы состоится премьера спектакля «Папа. Адажио». Сейчас на сцене идут последние приготовления и генеральная репетиция, на которой побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Спектакль «Папа. Адажио» на сцене областного драмтеатра поставлен по пьесе известного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Главные герои - 80-летний Андрэ и его старшая дочь Анна. У пожилого мужчины деменция, которая прогрессирует, стирая память о его жизни.

Александр Водопьянов, артист Мурманского областного драматического театра: «Я просто знаю эти истории, я видел людей в таком состоянии в разных фазах. Видел людей, слышал, как они говорят, что рассказывают. Мне они говорил, я наблюдал, например, как у моего друга было тоже самое. Теща у него жила в таком состоянии, что никому не пожелаешь».

Его дочь Анна, роль которой исполняет актриса Наталья Волкова, тяжело переживает болезнь отца. Женщина вынуждена вместе с ним проходить все трудности, жертвуя собственной жизнью.

Наталья Волкова, актриса Мурманского областного драматического театра: «В конце концов у неё не хватает сил на это. Она уже не справляется с ним и предпринимает определенные шаги, чтобы было лучше ему. Потому что она уже ничем не может ему помочь».

Не классическая драма, а психоэкцентрика, так спектакль описывает режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Главная тема здесь вовсе не болезнь мужчины, как может показаться на первый взгляд, а проблема отцов и детей, если быть точнее - предательство, считает режиссер.

Вадим Данцигер, режиссёр-постановщик Мурманского областного драматического театра: «Этот спектакль о том, как мы предаём своих родителей. Скажем так, культурно выражаясь. И об эгоизме детей. Мы видим эту историю, не просто находясь со стороны. Зритель, сидящий в зале, видит её глазами главного героя».

Кстати, в 2020 году автор пьесы снял по ней фильм. Главные роли в нём исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Кинолента была также показана на фестивале «Санденс». В России зрители смогут увидеть фильм «Отец» в середине апреля, а на сцене мурманской драмы на месяц раньше - уже 5 марта.