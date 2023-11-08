Спектаклем «Человеки» по мотивам рассказов Михаила Зощенко театральная студия «Домино» вошла в свой новый сезон

Яркие и воодушевленные актёры подняли настроение северным зрителям, которых, к слову, был полный зал.

«Человеки» встретили зрителей первого в этом сезоне спектакля, поставленного на сцене ДК Железнодорожников коллективом театральной студии «Домино». Спектакль с таким названием поставлен по мотивам рассказов Михаила Зощенко.

Александр Титовский, руководитель театральной студии Домино, режиссёр-постановщик спектакля «Человеки» по рассказам Зощенко: «Мы раскрыли максимально эти рассказы, поймали эту атмосферу у писателя, который подарил нам много улыбок, радости, задора. Чтобы сыграть этот спектакль, нужно поймать некую атмосферу и удовольствие, поэтому у нас перед каждым спектаклем танцы, перед каждым спектаклем кривляния. Это нас как-то подогревает, мы выходим на сцену полностью раскрепощенные».

«Интерактивный праздник» - так характеризует спектакль его режиссёр-постановщик. Углубляясь в терминологию, можно назвать происходящее иммерсионным театром, актёры которого активно взаимодействуют со зрителем.

Александр Титовский, руководитель театрально студии «Домино», режиссёр-постановщик спектакля «Человеки»: «Мы хотим, чтобы зритель был ошеломлён от эмоций, чтобы у него был здесь всплеск, взрыв, чтобы он был настолько здесь счастлив тем, что он сегодня здесь находится вместе с нами».

Руководитель студии Александр Титовский свою труппу называет «ракушкой с жемчужинами». Такие здесь все разные, но объединённые одним чувством - любовью к театральному искусству.

Егор Болденков, актёр театральной студии «Домино»: «Театр - это такое место, где ты просто кайфуешь: приходишь на репетиции, очень сильно увлекаешься процессом и ты просто от этого получаешь кайф. Театр помогает раскрыться, избавиться от каких-то зажимов, может быть, от боязни выходить на сцену, выступать перед людьми».

Александра, например, играет здесь самовлюбленную аристократку, которая возвышает свою самооценку за счёт других.

В студии «Домино» Саша занимается уже 4-й год.

Александра Ковалёва, актриса театральной студии «Домино»: «Когда я пришла в театр, то я почувствовала, что именно на сцене я расслабляюсь. Я могу выпустить какие-то эмоции свои личные. Мне это ужасно помогло раскрыться внутренне и мне это очень нравилось играть на сцене. Я в будущем хочу это связать со своей профессией».

Актёры не просто играют, но ещё и учатся через свою игру, под другим углом смотрят на свою жизнь, подчеркивает исполнитель главной роли в спектакле Даниил Стешин. Так же и зрители.

Даниил Стешин, актёр театральной студии «Домино»: «Я считаю, что зритель может для себя тоже много чего вынести. Как говорил Александр Анатольевич, если спектакль хороший, когда человек выходит из театра, то он задумывается и, возможно, даже в этот момент он примет для себя какое-то важное решение».

Всю информацию о спектаклях студии «Домино» в ноябре можно найти в группе творческого объединения в соцсети «ВКонтакте». Для всех желающих вход на представления свободный.