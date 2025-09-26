Спектакли, которые дарят северянам тепло и солнце

«Полторы горсти», «Моя усатая мама» и «Сказки старинного города» - спектакли, которые в Мурманске представит во время гастролей Луганский академический театр кукол.

Луганский академический театр не оставит Заполярье так быстро. Участник фестиваля «Полярная сова» задержится в Мурманске, чтобы дать несколько спектаклей Один из них - «Моя усатая мама» - уже увидели ребята из Росляково, Колы и Мурмашей.

Алексей Перешивайло, актёр Луганского академического театра кукол: «Здесь его рассказывать нам придётся по-другому – у вас холод, дождь… Но этот спектакль тёплый, и он может превратить спектакль в яркое солнце. Я думаю, в этом городе спектакль очень полюбится зрителям».

Что касается фестиваля то он выдался грандиозным, это отмечают и гости из народной республики.

Олег Степаненко, и.о. директора Луганского академического театра кукол: «Великолепный приём! 160 человек и каждый почувствовал теплоту и понимание… Мы почерпнули очень много хорошего, видели и старых друзей, познакомились с новыми… Фестиваль для этого и нужен, чтобы обмениваться опытом для дальнейшего сотрудничества».

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Фестиваль прошёл успешно, все нас хвалили. Было очень приятно слышать, что все хотят вернуться к нам в Мурманск, когда люди уезжают и хотят вернуться в наш город – это главное, чего мы добились».

Помимо спектакля «Моя усатая мама» участник Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры привёз к нам ещё две постановки - «Сказки старинного города» о любви к Родине и «Полторы горсти», созданный по мотивам грузинских сказок.

Валерий Середа, главный режиссёр Луганского академического театра кукол: «Для нас это большое событие, потому что появилась не надежда, а уверенность, что мы не просто далекая территория, а часть большой страны. Эти поездки подтверждение тому, что мы участники этого театрального движения».

С момента начала гастрольной деятельности спектакли луганских кукольников привлекли внимание зрителей более чем 40 городов России.

Гости поблагодарили мурманских коллег за тёплый приём:

Валерия Лепская и Ольга Билоусова, актрисы Луганского академического театра кукол: «Мы коллеги, мы учились вместе. Уже семь лет рука об руку и в академии, и на работе. У нас уже связь на ментальном уровне, нам легко друг с другом».

Гастроли театра в Заполярье завершатся 28 сентября.