Спешили мурманчане на ярмарку «Наша рыба»

В прошедшие выходные мобильная ярмарка «Наша рыба» развернулась на улице Воровского. В четырёх брендированных фудтраках северянам предлагали приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы, морепродукты.

За день работы мобильной ярмарки в Мурманске было раскуплено почти две тонны охлажденной и 1,5 замороженной и копченой рыбы. Это, по оценкам организаторов, очень большой объём, который говорит о востребованности такой инициативы. Отметим, что цены на рыбу и морепродукты здесь ниже, чем в магазинах.

Артём Марышев, директор АНО «Мурманконгресс»: «В Мурманске проходит уже третья ярмарка. Напомню, что в Коле была первая, потом в Североморске и сегодня третья - в Мурманске. С каждой новой ярмаркой увеличивается мощность нашей ярмарки. В Коле было два фудтрака, в Североморске три и сегодня в Мурманске на полную мощность работает ярмарка с четырьмя фудтраками. Тем самым ещё больше ассортимент рыбы и морепродуктов можно представить».

Во время ярмарки перед покупателями выступили творческие коллективы самодеятельности, был проведён розыгрыш призов.

Напомним, что мобильная ярмарка появилась в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Она будет работать по выходным в разных городах Мурманской области.