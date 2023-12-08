Спешим на «Норвежскую выставку»

«Норвежская выставка» – в городе! После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие европейские компании его покинули. Это коснулось и стран Скандинавии, наиболее близкого к Мурманской области иностранного региона.

По примерным подсчётам, 2/3 норвежских компаний верхней одежды ушло с российского рынка. Это «Bjorn Larsen», «Luhta», «Gelasina (Геласина)» и другие бренд. Но в Мурманске и Кировске до 10 декабря включительно ещё есть возможность приобрести коллекции на «Норвежских выставках».

«Норвежская выставка» – в городе! После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие европейские компании его покинули. Это коснулось и стран Скандинавии, наиболее близкого к Мурманской области иностранного региона.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – не выгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах из-за высокого качества. Тем не менее на выставке будут представлены свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы и парки.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг-овчины. В них тепло даже при температуре воздуха минус 30 градусов. И у них есть примечательная особенность - их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, которые не реагируют на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в них в дождь не надо ходить. Но мокрый снег с поверхности весь скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч рублей, а здесь на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба».

«Норвежская выставка» до 10 декабря включительно будет открыта сразу в двух городах - в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта); в Кировске по адресу: улица Хибиногорская, 23 (здание бани напротив городской администрации) Ориентир - воздушные шары.

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