Спешим на «Норвежскую выставку» за куртками европейского качества и с низкими ценами

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть вещи для девушек с разной комплекцией: и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».

Сегодня двусторонние контакты России и Норвегии сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам бизнеса, в связи с чем был создан проект «Норвежская выставка», который работает на этой неделе сразу в трёх городах региона: в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: ««Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но, как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Коллекции, представленные на выставке уже почти не купить в обычных магазинах города, каждая модель практически в единичном экземпляре: пуховики, знаменитые скандинавские «Аляски», двусторонние дублёнки-шубы.

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть вещи для девушек с разной комплекцией: и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Здесь европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла для себя светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

До 17 декабря «Норвежская выставка» работает сразу в трёх городах области. В Мурманске - на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134); в Мончегорске - в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34) и в Кандалакше - на улице 50 лет Октября, 12 (бывший «Дом обуви». Ориентир - воздушные шары).

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