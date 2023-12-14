Мурманчан приглашают на бесплатные каткиС 1 января 2024 года в регионе появятся новые маршруты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.23 19:30

Спешим на «Норвежскую выставку» за куртками европейского качества и с низкими ценами

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть вещи для девушек с разной комплекцией: и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».

Сегодня двусторонние контакты России и Норвегии сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам бизнеса, в связи с чем был создан проект «Норвежская выставка», который работает на этой неделе сразу в трёх городах региона: в Мурманске, Мончегорске и Кандалакше.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: ««Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но, как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Коллекции, представленные на выставке уже почти не купить в обычных магазинах города, каждая модель практически в единичном экземпляре: пуховики, знаменитые скандинавские «Аляски», двусторонние дублёнки-шубы.

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть вещи для девушек с разной комплекцией: и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось. Здесь европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла для себя светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

До 17 декабря «Норвежская выставка» работает сразу в трёх городах области. В Мурманске - на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134); в Мончегорске - в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34) и в Кандалакше - на улице 50 лет Октября, 12 (бывший «Дом обуви». Ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Желтый глаз тигра». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний бюджет россиян на новогодние каникулы за год вырос на 12%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 79 копеек, доллар снижается почти на 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС уже третий год подряд входит в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности-PRO ЖКХ (18+)Правительством Мурманской области разработан проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Проект закона об областном бюджете на 2024 год и последующий двухлетний период принят Мурманской областной Думой в окончательном чтении
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика