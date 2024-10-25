Спешим за одеждой - только по 27 октября «Норвежская выставка» работает в Мурманске и Апатитах

Здесь представлена коллекция верхней одежды из инновационной мембранной ткани.

Решение продлить работу «Норвежской выставки» верхней одежды в Мурманске и Апатитах ещё на неделю компания «Orso Group» приняла после просьб северян. На экспозиции представлена новая партия вещей из инновационных мембранных тканей. Свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и легендарные «Аляски».

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70 процентов».

Скандинавские страны знают толк в изготовлении качественной зимней и демисезонной одежды. Влажный климат, обильные снегопады, низкие температуры – всё это стимул производить высококлассную продукцию.

Есть и модели, выдерживающие экстремальные морозы - до минус 50 градусов. Стильная и прочная фурнитура гарантирует не только удобство в использовании, но и долговечность. Что касается мембранной ткани, то её использовали даже при создании костюмов для космонавтов.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром. При этом сама по себе ещё и дышит. Выполнена в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

Только по 27 октября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

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