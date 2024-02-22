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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.24 19:30

Спешите! Последние три дня работает «Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов в Мончегорске и Оленегорске

Крупные иностранные торговые марки верхней одежды продолжают покидать рынок нашей страны. Российская компания «Орсо Групп» выкупила товарный остаток ушедших брендов и распродаёт коллекции на «Норвежских выставках» по всем регионам страны.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток с закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Компании уходят, но у них возникают проблемы: весь остаток ассортимента не вывезти из страны, границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остается делать, как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродаёт остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. При этом и компания выигрывает за счёт объёма продаж, и у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».

Размерный ряд моделей от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда, особенно для столь качественных вещей.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Это норвежское облегчённое пальто от компании «Коруски». Оно лёгкое, оно воздушное и при этом оно не промокает и не продувается. Почти от слова «совсем» - не ощущается на теле. Идеальный вариант на весну, осень, на дожди и ветер. Такая модель в магазине стоила 27000 рублей, сейчас со скидкой 13900».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

До 25 февраля с 10 до 20 часов норвежскую верхнюю одежду с сезонными скидками до 70% можно будет купить в Оленегорске на центральной площади по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и Мончегорске, на проспекте Металлургов, 32 (торговый центр «Лапландия», 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

 

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