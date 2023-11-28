Спешите утепляться! В торговом центре «Форум» в Мурманске открылась «Норвежская выставка»

Ближайшее время она откроется и в Апатитах, и Мурмашах. Это место, где вы можете приобрести верхнюю одежду скандинавских брендов по очень заманчивым ценам.

«Норвежская выставка» – в городе! После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась. Многие европейские компании его покинули. Это коснулось и стран Скандинавии - наиболее близкого региона Мурманской области.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар – не выгодно, так как товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70-ти процентов».

Коллекции, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города. Каждый бренд заслуживает особого внимания за счёт высокого качества и доступной цены. В наличии одежда как для мужчин, так и для женщин. Также на выставке представлено свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы и парки. Изделия предназначены для носки при температуре от 0 градусов и выдерживают суровые холода до минус 50. Практичные наполнители обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму. Представленный широкий модельный ряд и размеры - до 70-го позволяют подобрать одежду на любой вкус.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Выполнены из тафтинг овчины. В них тепло даже при минус 30 градусах. И примечательная особенность их в том, что их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, которые не реагируют на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь не надо ходить, но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

По словам организаторов «Норвежской выставки», важно понимать, что представленный ассортимент - это остаток с закрывшихся магазинов.

Надежда Новосёл, покупатель: «Коллекция очень оригинальная, красивые куртки. Померили, посмотрели… Красивые очень вещи».

Надежда Новосёл, покупатель: «Очень актуально, потому что погода меняется, ветра. Я думаю, что будет очень здорово, если будут люди одеты, они будут в тепле, меньше будут болеть. Говорю это, как медик».

На этой неделе с 28 ноября по 3 декабря «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта). В Апатитах выставка откроется 29 ноября и будет работать по 3 декабря включительно с 10 до 20 часов по адресу: улица Бредова, 26а (в торговом центре, слева от булочной). А также в Мурмашах, на улице Советской, 11 (ориентир - воздушные шары».

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