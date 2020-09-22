Зима близко. А значит, Тверская меховая ярмарка снова приехала в Мурманск. Любимые северянами шубы из натурального меха представлены в широком ассортименте в выставочном павильоне «МурманЭКСПО».

Только пять дней в Мурманске распродажа шуб и пальто на Тверской меховой ярмарке. В выставочном павильоне «МурманЭКСПО» с 22 по 26 сентября вас ждёт богатый выбор различных мехов. В торговом зале представлено более 1000 шуб и головных уборов.

Амина Иругова, руководитель торговой бригады Тверской меховой ярмарки в Мурманске: «Мы уже больше, чем просто ярмарка. У нас сегодня и современное российское производство по ГОСТам, и контроль качества каждой шубы. А также разработка дизайна и, конечно, отборное сырьё. Поэтому добро пожаловать, я приглашаю всех за шубой».

Пенсионерам при покупке шубы - подарок. Все шубы соответствуют российским ГОСТам. Гарантия до двух лет. Спешите за шубой и пальто на Тверскую меховую ярмарку в выставочный павильон «МурманЭКСПО» с 22 по 26 сентября - с 10 утра до 20 часов.