Спички детям - не игрушка!

Эту фразу знает, пожалуй, каждый ребёнок, которому родители с малых лет рассказывают о том, что огонь может не только приносить пользу, но и быть очень опасным.

Об этом школьникам и их родителям напомнили и специалисты МЧС. Во время профилактической акции спасатели обратили внимание мам и пап на то, что не допускается хранение в открытом доступе спичек, зажигалок и других пожароопасных источников открытого огня.

Детям раздавали памятки на противопожарную тематику, напоминали, как правильно обращаться с электротехникой и газовым оборудованием, а так же что делать, если пожар всё же случился.