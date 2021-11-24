СПИД от нас никуда не ушёл!

ВИЧ недаром называют чумой ХХ-ХХI веков. Процент заболевших неуклонно растёт, но предотвратить эпидемию можно, если заниматься постоянным информированием населения.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом специалисты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи провели просветительскую акцию, участниками которой стали сотрудники крупного предприятия «Мурманскводоканал». Речь шла о профилактике, способах распространения, методах предотвращения и возможностях лечения болезни.

Некоторые учёные считают, что ВИЧ был передан от обезьян к человеку примерно в 1926 году. Последние исследования показывают, что человек приобрел этот вирус в Западной Африке. Саму болезнь выявили не сразу, но к июлю 1982 года был предложен термин СПИД, а к сентябрю этого же года болезни дали определение и характеристики. В период ХХ-ХХI веков она стремительно развивалась, то повышая, то снижая темпы роста. И до сих пор эта страшный недуг не перестает забирать жизни множества людей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мне кажется, что в последние полтора-два года мы живём под знаком коронавирусной инфекции, нам кажется, что это самая главная беда, которая случилась с человечеством. Я, как человек, родившийся в ХХ веке, помню, что самой главной бедой человечества ХХ века был СПИД, ВИЧ. По сути дела, как мне представляется, всё внимание общества занято ковидом и в какой-то момент есть необходимость акцентировать внимание на традиционных проблемах».

Такие просветительские ликбезы в разных организациях специалисты организуют регулярно. Сегодня его участниками стали сотрудники «Мурманскводоканала».

Артем Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Такие совместные проекты помогают донести до людей такие важные вещи, как профилактика ВИЧ и СПИД».

В Мурманской области с начала 2020 года зарегистрировано 393 новых случая заражения ВИЧ, в 2021 - 145, а сколько людей, которые даже не подозревают о своем положительном статусе? Регулярно сдавать анализы, чтобы выявить заболевание, просто необходимо.

Дарья Лапина, специалист Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Обследование на ВИЧ-инфекцию добровольное и анонимное, многие категории, трудовые коллективы в том числе, у них в голове присутствует миф о том, что они ежегодно сдают на ВИЧ, такие правила есть, но в, основном, это не так».

В наши дни заболевание хоть и считают неизлечимым, но благодаря комплексной терапии человек, заразившийся инфекцией, может прожить полноценную жизнь, даже родить детей без риска для их здоровья.