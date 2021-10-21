216 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+65), Мончегорске (+28) и Кандалакшском районе (+28).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нет необходимости вводить федеральный локдаун из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. «Это будет огромным ударом для экономики, психологическим ударом для граждан. В этом нет необходимости», - сказала Матвиенко.

Она также призвала россиян не воспринимать объявленные властями нерабочие дни как дополнительный отпуск и по максимуму находиться дома в этот период. По её словам, во всех странах в настоящее время стоит дилемма: обязывать граждан делать прививки от коронавируса или нет.

Матвиенко выступает за более широкое разъяснение со стороны специалистов необходимости вакцинации.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими днями 30 октября - 7 ноября.