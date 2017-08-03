Спилили наши деревца под самый корешок – всё по закону

Мурманских пенсионеров взбудоражило строительство, развернувшееся рядом с зелёной зоной. Жительницы дома по улице Новое Плато обратились в редакцию «Арктик-ТВ» с просьбой разобраться, законно ли рядом с их домом вырубили несколько деревьев для того, чтобы на их месте построить гаражи.

Дом № 12 по улице Новое Плато был построен в 70-х годах прошлого века. Как только здание сдали в эксплуатацию, новосёлы, как могли, начали создавать вокруг него уют. В то время рядом с домом и появились зелёные насаждения. Радуют жильцов стройные северные рябинки до сих пор. Однако на прошедших выходных здесь появились люди с бензопилами и часть зелёной зоны снесли. На возмущение жильцов рабочие ответили, что разрешение у них есть, а на месте уничтоженных деревьев вскоре построят гараж. Квартировладельцы словам незнакомцев не поверили и начали бить тревогу.

- Мы стали звонить в администрацию. Туда сходила моя соседка, - рассказывает Татьяна Мазанович, жительница дома № 12 по улице Новое Плато. - Мы написали электронное письмо туда. Они нам, вроде как, дали ответ, что они приостановили эти действия, что они разберутся. Приходил представитель администрации, тоже сказал: «Разберёмся».

В администрации города действительно в ситуации разобрались: никакого самоуправства не было. Территория, на которой вырубили несколько деревьев, принадлежит гаражному кооперативу. Общество собралось расширяться и получило разрешение на частичный снос зелёной зоны. Делается всё в рамках закона.

- На сегодняшний день гаражный кооператив производит реконструкцию в границах земельного своего участка, - рассказывает Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского округа г.Мурманска. - Есть официальное постановление о сносе зелёных насаждений, в котором прописано количество деревьев на компенсацию. Есть проект, согласованный с архитектурой и разрешение на производство работ. После окончания производства работ и сдачи объекта, будет произведено компенсационное озеленение.

Это значит, что вместо спиленных деревьев представители гаражного кооператива высадят новые. А управление Октябрьского округа, в свою очередь, проконтролирует, чтобы саженцы посадили неподалёку от зоны вырубки.