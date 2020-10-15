Списанные лодки станут арт-объектами Заполярья

Креативные художники и дизайнеры подарили вторую жизнь старым лодкам. Яркие арт-объекты украсят территорию морвокзала областного центра во время встречи экипажа барка «Седов».

В одном из ангаров, расположенных в Мурманске, поздним вечером кипит работа. Здесь стоит запах краски, а люди в респираторах и экипировке под звуки тяжёлого рока сверлят, стучат и красят. Надо успеть завершить масштабную переделку списанных лодок в креативные арт-объекты, которыми можно будет не только любоваться, но и зайти внутрь – в трюмах предусмотрены столики и скамейки.

Валентин Петров (Valchento), декоратор-оформитель: «Мы отделку делаем деревом, чтобы обезопасить пребывание людей в них, чтобы сделать их максимально комфортными. На самом деле, очень сложная геометрия лодок, поэтому приходится применять навыки черчения и геометрии».

Готовые экспонаты при помощи крана бережно перемещают на грузовики, лодки отправятся на морвокзал. Они станут ярким украшение пространства на причале и создадут торжественное настроение во время встречи парусника «Седов», который прибудет в Мурманск в ближайшие дни.

Дальнейшая судьба лодок, получивших вторую жизнь, пока точно не известна.

Валентин Петров (Valchento), декоратор-оформитель: «По всей видимости, они отправятся в одну из привлекательных для туристов точек Мурманской области, возможно, в Териберку или ещё куда-то».

В какое бы место ни отправились такие плавсредства, им будут рады везде, они точно станут местом притяжения и для северян, и для гостей Заполярья.