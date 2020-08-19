День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.20 19:30
Списанный траулер «Сайда» доставляем много проблем
Списанный траулер «Сайда», который после пожара, случившегося на борту судна 17 августа, затонул и представляет реальную экологическую угрозу.
На акватории Кольского залива в месте ЧП образовалась нефтяная плёнка, никто не знает, сколько топлива находилось на борту списанного траулера.
Масштаб ЧП очень хорошо виден с воздуха. Это видео на своём YouTub-канале опубликовал Сергей Данилин.
Анализируя кадры с квадрокоптера, можно заметить отчётливые следы загрязнения. Пятно распространяется по воде даже, несмотря на установленные специалистами МЧС боновые заграждения.
Напомним, Мурманская транспортная прокуратура проводит по факту пожара на борту судна проверку.
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