Список признанных мучеников-подводников велик

Траурные мероприятия, посвящённые гибели АПРК «Курск», прошли в ЗАТО Александровск, судьба которого неразрывно связана с атомным подводным флотом. Здесь вспоминали не только трагедию экипажа «Курска», но и других подводников, погибших в мирное время.

12 августа в ЗАТО Александровск почтили память экипажа атомного подводного крейсера «Курск». 17 лет назад субмарина затонула в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 моряков.

В этот день поминают подводников погибших на боевом посту в мирное время. Мартиролог - список признанных мучеников велик.

27 января 1961 года лодка С-80 не вышла на связь с базой. Субмарину удалось обнаружить и поднять спустя 7 лет. К мемориалу в Оленьей Губе возложили живые цветы.

В Гаджиево траурный митинг прошёл у бюста Сергея Преминина. В октябре 1986 года он ценой собственной жизни сумел заглушить аварийный реактор и спас мир от ядерной катастрофы.

Трагедия «Курска» коснулась многих александровцев. Заводчанам «Нерпы» довелось участвовать в подъёме и утилизации лодки. Авария оборвала жизнь снежногорца Дениса Кириченко. Его гибель стала личной трагедией и для педагогов школы № 266, в которой он учился.

Есть скорбное место и Полярном. В январе 1962 года взрыв прогремел в Екатерининской гавани. Сдетонировали торпеды на Б-37. На кладбище в губе Кислая находится и братская могила членов экипажа К-19. У мемориала печально известной «Хиросимы» 12 августа вспоминали всех погибших подводников.

- Многие послевоенные потери подплава до сих пор не раскрыты. Специалисты спорят о причинах. Но погибшие моряки, до конца исполнившие свой долг, живы в памяти нынешних покорителей глубин и жителей флотских городов-гарнизонов, - отметил Игорь Тимофеев, заместитель командира бригады ДЭПЛ по воспитательной работе

Тяжёлым безмолвием повисает минута молчания. К мемориалу подводников ложатся живые цветы.