Сплочённость в спорте, равно сплоченности на работе - сотрудники прокуратуры приняли участие в спартакиаде

В этом году спартакиада приурочена к 300-летию Прокуратуры России и к 100-летию ведомства в Мурманской области. Соревнования направлены на поднятие командного духа и сплочение коллектива.

В городском легкоатлетическом манеже сотрудники прокуратуры посоревновались в 9 видах спорта: это и мини футбол, лёгкая атлетика, баскетбол и даже шахматы. Поприветствовать коллег, приехал главный прокурор Мурманской области Сергей Паволин.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «Сегодняшняя явка показывает, что в целом наш коллектив неравнодушен к спорту. К сожалению, большую часть времени мы проводим в своих служебных делах, в кабинетах, в задачах. А сегодня мы увидели, что люди откликнулись, никто сюда никого принудительно не загонял. Они талантливые, они удивили. Вчера у нас первые соревнования были – плаванье, были хорошие спортивные результаты. Поэтому позитивно относятся. Как видите, некоторые пришли с семьями, чтобы поддержать своих родителей».