Спокойствие северян — в надёжных руках: 10 лет назад в России были созданы войска национальной гвардии

Сегодня Росгвардия – надёжный щит государства и гарант безопасности граждан.

В Управлении Росгвардии по Мурманской области утро начинается по-военному чётко. Построение личного состава, проверка готовности и постановка задач на предстоящие сутки.

Здесь, в Заполярье, бойцы несут службу в особых условиях – полярные ночь и день, арктический климат, стратегически важные объекты. За 10 лет подразделение вневедомственной охраны расширилось, но принципы остаются теми же, хотя кое-что всё же поменялось, в рядах силовиков стало больше женщин.

Марина Прозорова, старший инспектор группы организационно-аналитической работы ОВО по городу Мурманску: «Мне кажется, это общая тенденция в стране - девушки стали активнее, сознательнее. В принципе, женщины всегда хотели служить в правоохранительных органах».

Вне зависимости от пола служба у росгвардейцев круглосуточная. Утром и вечером работа начинается с инструктажа, именно здесь сотрудники узнают всю сводку за минувшую ночь. После развода – время совершенствовать профессиональные навыки. В классах управления регулярно проводят занятия по тактической, огневой и медицинской подготовках. Особое внимание уделяют отработке приёмов задержания и самообороны в условиях ограниченного пространства, что критически важно для работы на улицах города.

Марина Прозорова, старший инспектор группы организационно-аналитической работы ОВО по городу Мурманску: «В Мурманске мы около 4000 раз выезжали по сигналу тревога в 2025 году. В Мурманске мы охраняем более 700 объектов, около 2000 квартир и гаражей. Более 600 граждан были задержаны в процессе несения службы, но в основном задержания у нас происходят на объектах по кнопкам тревожной сигнализации. За десять лет существования вневедомственной охраны Росгвардии не допущено краж с объектов и охраняемых квартир, гаражей. Надежность охраны – сто процентов!».

После интенсивной подготовки – выход на маршрут. Экипажи вневедомственной охраны круглосуточно патрулируют улицы Мурманска. Их задача – оперативно реагировать на сигналы тревоги с охраняемых объектов, пресекать правонарушения и обеспечивать порядок в общественных местах.

Снежана Черная, полицейский ОВО по городу Мурманску: «Граждане все разные. Было и сопротивление было, но мы подготовленные сотрудники, физическая подготовка у нас проводится, и мы её сдаём ежегодно, даже два раза в год. Физическая подготовка у нас на высшем уровне, поэтому, чтобы сильно перенапрягалась, не было такого».

За десять лет существования Росгвардии её сотрудники в Мурманской области задержали тысячи правонарушителей, предотвратили сотни преступлений и обеспечили безопасность десятков массовых мероприятий. Войска национальной гвардии стали неотъемлемой частью системы безопасности региона.

Дмитрий Демченко, заместитель командира взвода ОВО по городу Мурманску: «Специфика работы у нас многогранная. На работе не устаешь, она не надоедает, всегда что-то новое и интересное узнаешь».

Служба в Росгвардии — не просто работа, а чёткий выбор с полным пониманием всей сложности и опасности. И каждый день, выходя на маршруты патрулирования, сотрудники управления по Мурманской области доказывают: спокойствие северян — в надёжных руках.

