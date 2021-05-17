«Спорт - норма жизни»

Этот федеральный проект, направленный на то, чтобы привлекать больше людей к здоровому образу жизни. Насколько успешно он работает можно судить по количеству успешных спортсменов в нашем регионе. Заслуженные награды по итогам зимнего сезона чемпионам вручили в торжественной обстановке.

95 спортсменов со всей области завоевали медали и кубки на соревнованиях различного уровня. Такие итоги подвели в региональном Минспорте по итогам зимнего сезона.

Светлана Наумова, и.о. министра спорта Мурманской области: «30 золотых, 34 серебряных и 31 бронзовая медаль. Поэтому мы сегодня хотим поблагодарить спортсменов за их труд, результат, который они показывают».

Игорь Найденов, депутат Мурманской областной Думы: «Из-за пандемии в прошлом году не было возможности подвести итоги. Поэтому промежуточное подведение итогов, где будут вручены награды тем, кто отличился в спорте, и их тренерам. Это те люди, которые продвигают нашу область в спорте и защищают спортивную честь».

Например, 26-летний мурманчанин Александр Гребенько в этом году стал лучшим по стране в лыжных гонках. А его тезка - 30-летний Александр Кирченков в списке лучших по кобудо. Спортсмен также в этом году получил звание мастера спорта. И все это благодаря серьёзному подходу к делу и наставлениям тренера.

Сергей Тян, президент Федерации восточно-боевых единоборств по Мурманской области: «В этом году мы заняли первое командное место в чемпионате СЗФО. Наши мужчины, которые сейчас награждаются, выезжали и отстояли честь Мурманской области. Получили путевки на чемпионат России».

Поводов для чествования спортсменов в 2021 году будет ещё много. Например, отличившимся будет присуждена стипендия губернатора и премия «Олимп», а также по итогам года выберут десятку лучших спортсменов Мурманской области.