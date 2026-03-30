Спорт для каждого: в МАУ провели традиционный инклюзивный праздник

Ежегодно Мурманский арктический университет приобщает к спортивной деятельности не только студентов, но и детей с особенностями. Для их семей провели инклюзивный праздник.

Провести время весело и по-спортивному смогли не только приглашённые гости, но и учащиеся, которые творчески подошли к программе праздника. Музыкальное выступление от «КЛюП-студии» и театрализованная постановка студентов впечатлили и воодушевили маленьких гостей на активные конкурсы.

Елена Голишникова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАУ: «Программа обширная. Во-первых, это постановка, где принимают участие разные артисты, студенты в разных ролях. Например, у нас есть ленивый Волк, который не хочет заниматься спортом, также есть Спортик, Витаминка, Волшебница, которая в конце концов вовлекает его в спортивную деятельность. А помогают в этом студенты и дети, которые будут участвовать в спортивных конкурсах».

Искренние детские эмоции – ценность для каждого педагога, особенно, если они радостные, а найти подход к каждому ребенку – дело непростое. Для этого нужно не только расти профессионально, но и развивать креативное мышление.

Екатерина Гостева, студентка МАУ: «Я будущий логопед, моя будущая профессия связана с работой с особенными детьми. Это нужно и для личностного роста, это очень полезно. Можно проявить своё творчество, креативность, показать себя, самореализоваться».

Праздник не только для детей, но и для их родных. Вместе с юными гостями взрослые старались максимально проявить себя в каждом конкурсе, тем самым поддерживая и вовлекая своего ребёнка.

Эльмира Пасечник, участница праздника: «Я с недавнего времени создаю в организации «Дети-Ангелы Мурмана», очень люблю эту организацию. Мамы из этой организации подсказали мне, что есть объединение, которое помогает деткам, которое способствует их развитию, я с удовольствием вошла в группу, слежу за новостями, участвую в разных мероприятиях».

Есть и те семьи, для которых спортивный праздник уже стал доброй традицией. Каждый год Мурманский арктический университет радует особенных гостей чем-то новым, но неизменным всегда остаётся одно – единство, которого участники достигают для блага своих детей.

Дмитрий Шаповалов, заместитель директора Мурманского медколледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Детям очень важна поддержка, потому что им сегодня может быть тяжело, а мы все вместе создаём для них атмосферу праздника вместе с МАУ. А самое главное, они чувствуют поддержку, что они не одни, а это помогает им справиться со сложностями, с которыми они столкнулись в жизни».

«Содружество равных возможностей» создаёт благоприятные условия для детей с особенностями здоровья и напоминает им и их родным, что рядом всегда кто-то есть и будет.