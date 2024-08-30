Спорт доступен всем!

Особенно это важно для подрастающего поколения. И вот в Мурманске на улице Крупской, 52 появилось новое молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Этого открытия ждали дети всего микрорайона. Ведь о полезном молодёжном пространстве говорят по всему региону. Теперь и на улице Крупской появился спортивный зал.

Даниил Болбуков, директор МАУ «Центр «Стратегия»: «Подбежала девочка небольшого возраста и сказала: «А из нашего окна «СОПКА» новая видна! Когда будем заниматься?». Востребована будет, есть полная уверенность, потому что жители микрорайона уже походят, спрашивают, когда открытие, что будет, сколько будет стоить, можно ли ходить круглосуточно. И сомнений в том, что пространство будет пользоваться интересом, нет совсем».

В рамках проекта было отремонтировано помещение, закуплены тренажёры на все группы мышц. Занятия будут проходить под наблюдением инструктора.

Даниил Качан, инструктор-методист «СОПКИ.СПОРТ»: «Первоначально нужно развивать в детях умение правильно выполнять разные упражнения, развивать ловкостные качества, координацию и гибкость».

Это вторые «СОПКИ.СПОРТ», которые открыли в этом году в Мурманске. А всего в планах до конца 2024 в нашем городе-герое запустить 6 таких пространств.