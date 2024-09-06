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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.24 19:30

Спорт и интеллект: в ЗАТО Александровск продолжается открытие новых пространств для молодёжи

Новые центры позволяют юным северянам развивать физические данные и интеллектуальные способности. Так, в Снежногорске с нового учебного года заработали «СОПКИ.СПОРТ» и третий в регионе IT-куб.

Для второклассника Артёма Мишина конструирование из деталей «Лего» стало не просто хобби, а увлечением, которое помогает ему в учёбе и жизни.

Артём Мишин, школьник, г. Снежногорск: «Конструктор «Лего» помогает мне развивать интеллект и фантазию».

Обычно из кубиков школьник собирает модели машин и роботов, а сегодня узнал, что их можно научить различным движениям. Основы роботехники в Доме детского творчества Снежногорска преподают уже больше десяти лет, однако теперь, благодаря новому образовательному пространству, возможности научной деятельности ощутимо расширились.

Наталья Лапинская, заместитель директора Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Мы являемся площадкой федерального Института развития образования, поэтому научно-исследовательская деятельность перенесется в ИТ-куб, что позволит повысить качество научно-исследовательских работ».

Почти 40 лет основам программирования детей на базе школы в Снежногорске обучает Мзия Строгонова. Конечно, за эти годы вперёд шагнула не только IT-сфера, но и способность воспитанников работать в цифровом пространстве. Одно осталось неизменным: самоопределение ребёнка с будущей профессией. В этом, уверена учитель информатики, помогут занятия по программам ИТ-куба.

Мзия Строгонова, учитель информатики школы №266, г. Снежногорск: «Создание сайтов сейчас не менее востребовано, чем остальное. Возможно, что кто-то будет разработчиком мобильных приложений или займётся программированием. Почему куб? Потому что ребёнок построит из кубиков свою пирамиду и доберётся до своей вершины, выбрав то, что ему нужно» Шесть направлений в соответствии с возрастом и задачами могут освоить будущие инженеры: это программирование на двух языках – Джава и Пайтон, основы алгоритмики и логики, системное администрирование и мобильная разработка. Такие возможности оценили и родители.

Людмила Волосянская, родитель обучающегося Дома детского творчества, г. Снежногорск: «Это пространство – отличная возможность для того, чтобы времяпрепровождение было безопасным и продуктивным. Здесь они научаться разрабатывать роботов, узнают основы безопасности. Считаю, что это полезное и важное учреждение, которое было необходимо нашим детям».

Иван Боков, школьник, г. Снежногорск: «ИТ-куб поможет детям научиться новому и усовершенствовать старые навыки».

Благодаря участию «Дриады» в национальном проекте «Образование» отремонтированы аудитории и коридор, сформированы зоны коворкинга и места для рефлексии. Важным стало и обновление материально-технической базы, отмечают педагоги.

Ольга Березина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «В этом году получается, что за каждым столом у нас будет сидеть один ребёнок, что позволяет открыть таланты, фантазии и новые идеи».

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Это очень хорошее подспорье для дополнительного образования у наших детей. Такого пространства у нас не было. Это третье в Мурманской области и, по-моему, одно из трехсот в стране. Важно это потому, что дети стремятся получить техническое образование, у нас открыты инженерные классы – это будет хорошим подспорьем для развития наших детей, для выбора их будущей специальности».

На достойном уровне у юных александровцев и физическое развитие: в Снежногорске с помощью новых тренажёров силу и выносливость будут развивать в пространстве «СОПКИ.СПОРТ». Одними из первых оценить качественное оснащение зала смогли учащиеся отделений «Фитнес» и «Пауэрлитинг».

Анастасия Соколова, спортсменка ДЮСШ, г. Снежногорск: «Здесь новые тренажёры, которые мы до этого не встречали. Всё качественно сделано. Есть всё оборудование, чтобы прокачать все группы мышц».

В небольшом пространстве удалось гармонично разместить 14 многофункциональных тренажёров, которые подходят даже для новичков.

Сергей Соколов, спортсмен ДЮСШ, г. Снежногорск: «Уровень сложности меняется в зависимости от веса, который стоит на данном тренажёр».

Анастасия Колтунова, инструктор молодёжного пространства «СОПКИ.СПОРТ», г. Снежногорск: «Наше пространство разделено на две зоны: это кардиозона (появилось очень много кардиотренажёров) и силовая зона».

Напомним, что в «СОПКИ.СПОРТ» могут бесплатно заниматься молодые люди от 14 до 35 лет. Пространство стало третьим в ЗАТО Александровск: с прошлого года зал работает в Гаджиево, а летом площадку открыли на базе спортивной школы города Полярного.

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