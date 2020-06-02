Спорт и отдых должны быть доступными для всех

Именно поэтому уже несколько лет городские дворы благоустраивают под площадки для активных жителей. Вот и во дворе на улице Баумана, 20 скоро появится новое место для отдыха.

Площадка во дворе дома №20 на улице Баумана предназначена для отдыха больших и маленьких северян. Чтобы разграничить территорию для разных возрастных групп, здесь будет установлен игровой комплекс для малышей, а для активной и спортивной молодёжи появится спортивная зона, чтобы они занимались воркаутом. Кроме того, на площадке предусмотрены лавочки и урны.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Будь то Октябрьский округ, Ленинский, Первомайский. Народу всегда очень много. И когда мы встречаемся с жителями, они нас благодарят. Как здорово, что у нас на севере, а тем более, летом, у нас не все могут вывезти детей на юг. Но возможность провести приятно время у себя в городе, во дворе, это конечно, замечательно».

Также разрабатывается проект по водоотведению, чтобы весной и осенью площадку не подтапливало.

Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «Всё и сразу очень сложно предугадать и запланировать. Но, я думаю, тут будет ещё запланирована дренажная система, чтобы все это не поплыло».

Когда работы завершат, жители двора и соседних домов смогут отдыхать здесь семьями. Открытие новой площадки запланировано уже на сентябрь.