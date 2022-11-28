Спорт, культура, туризм, благотворительность и ещё много актуальных тем обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

Под руководством губернатора министры отчитались о проделанной работе, а также рассказали о запуске новых программ и проектов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По данным Росстата, только по местам коллективного размещения, то есть отелям, за январь-сентябрь 2022 года количество гостей составило 287 тысяч человек, что на 100 тысяч превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

С 1 декабря в Мурманской области стартует сбор предложений на реализацию губернаторской программы по поддержке инициатив «На Севере – твой проект». 100 млн рублей направят на воплощение идей жителей региона. Впервые сбор предложений и голосование за проекты запустят на портале «Наш Север». Свой видение можно предложить с 1 по 20 декабря. В январе состоится онлайн-голосование. А в феврале станут известны итоги конкурса.

Анна Головина, министр внутренней политики Мурманской области: «Проекты могут быть абсолютно разной направленности. Это может быть улучшение, детская площадка в своём дворе или детском саду, лавочка во дворе. Небольшой проект, но действительно важный для жителей. И если проект заявляется на сайт, жители голосуют на портале, подтверждают его важность и необходимость для них».

Также в Заполярье стартовала традиционная предновогодняя акция «Коробка храбрости». Это специальный бокс, где хранятся небольшие призы за смелость. Собранные подарки будут направлены в медицинские учреждения. Ребёнок, проходящий лечение, сможет выбрать из коробки любую игрушку. Боксы установлены во всех муниципалитетах области. Акция продлится до 5 декабря.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, в прошлом году однопартийцы, волонтёры и неравнодушные жители Мурманской области собрали в рамках акции более 2500 подарков для детей, проходящих лечение в наших больницах».

Почти месяц в Мурманской области работает Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. Открыты 12 отделений в различных муниципалитетах. С семьями работают 23 специалиста, которые отвечают за весь спектр возникающих вопросов. Получение обратной связи – обязательный элемент работы: куратор созванивается с членом семьи и подтверждает решение вопроса и удовлетворенность его результатом. После подтверждения информация отражается в социальном паспорте.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «После коммуникаций с семьей специалисты центра на основании данных формируют социальный паспорт. Мы в настоящее время завершили формирование паспортов порядка 97% семей, которые обратились, и с которыми мы осуществляли взаимодействие».

Наши спортсмены вновь на пьедесталах. В Казани на чемпионате России по плаванию уроженец Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал две серебряные медали и одну бронзовую. Вместе с ним Мурманскую область представляли Валерий Чураков, Елизавета Прохорова и Есения Константинова. Среди достижений наших спортсменов губернатор отметил новый рекорд России в приседаниях со штангой. Его установил Марк Микитюк на международном турнире по пауэрлифтингу «Содружество нации» в Туле. А воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва на чемпионате Северо-Запада по спортивной борьбе завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.