Спорт, питание, режим дня: три составляющих правильного выхода из полярной ночи

Провести больше месяца без солнечного света тяжело и для детей, и для взрослых. Упадок сил, сонливость, отсутствие настроения – всё это знакомо многим северянам. Каждый, конечно, справляется с последствиями полярной ночи по-своему.

Вернуться к солнечному свету также тяжело, как и войти в полярную ночь. Журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» решили узнать у мурманчан, как они поддерживают свой организм в этот непростой период.

- Спорта больше. Витамин C, мандарины, апельсины.

– Очень тяжело. У нас дети ложатся в 3-4 часа ночи, бывает и утром только.

- Нет никаких секретов. Высыпаешься и гуляешь на свежем воздухе. Правда, в последнее время погода не позволяла гулять, потому что были то морозы, то оттепель. 09:44

- Больше фруктов, овощей в рацион питания. Больше отдыха и полярная ночь отступит.

- Кто-то спит очень долго, потому что спать хочется. Ну, а кто-то занимается энергично видами спорта. Я ветеран спорта города Мурманска, знаю, что открыты для ветеранов спортивные секции бесплатные, для молодёжи сейчас очень много делается в городе. Поэтому занимайтесь спортом, активно ведите свою жизнь и никто не заметит этих явлений природы.

Жизненный опыт подсказывает жителям Заполярья, что в этот период очень важно соблюдать режим дня, не забывать про овощи и фрукты. Но большинство северян считает лучшей поддержкой для организма физическую активность. Спорт – лучшее лекарство от всех болезней.

Но тренеры предупреждают, что тут важно не переусердствовать, всего должно быть в меру.

Владимир Антоненко, фитнес-эксперт: «Вы должны выбрать нагрузку достаточную вашим адаптационным возможностям. Нагрузка не должна быть огромной, она должна быть достаточной. Поэтому очень важно в этот период соблюдать эти правила и выбирать нагрузку, соответствующую вашим анатомическим и физиологическим возможностям».

Владимир, как опытный фитнесс-тренер с более чем двадцатилетним стажем, знает, о чём говорит. Но подчёркивает, что для поддержания здоровья недостаточно только занятий спортом. Важно обеспечить комплексный подход в заботе о своём организме.

Владимир Антоненко, фитнес-эксперт: «Помимо нагрузки очень важно организм снабдить всеми питательными веществами, всеми substances. Вы должны обеспечить организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Это всё нужно делать своевременно. Если вы выполняете эти правила, то организм, в принципе, постепенно - шаг за шагом восстанавливается и приходит к нормальному функционированию».

Для поддержания здоровья нужно много составляющих: спорт, питание, режим дня. Однако, если завести все эти полезные привычки, то можно будет уже не переживать о сложностях выхода из полярной ночи.