Спорт в нашей жизни: жительница Сан-Паулу основала футбольный клуб для неблагополучных подростков, а в Объединенных Арабских Эмиратах становится популярным подводный хоккей
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Американские учёные разработали анализ крови, который способен выявлять признаки болезни Альцгеймера за десятки лет до появления симптомов. Однако специалисты предупреждают, тест пока не подходит для массового использования.
А в Лондоне на крыше больницы открыли отделение интенсивной терапии. Специалисты утверждают, что времяпрепровождение пациентов на свежем воздухе ускорит процесс выздоровления.
Своими особенностями отличилась и французская психиатрическая больница. Там пациентов привлекают к уходу за ослами и к прогулкам с животными. Медики считают, что такая терапия помогает бороться с тревогой, одиночеством и даже повышает самооценку.
В Австралии подростки с аутизмом проходят бесплатный курс по искусственному интеллекту и программированию. Организаторы говорят, что программа помогает не только освоить технологии, но и развить социальные навыки.
Как древние рыбы «ходили» по суше миллионы лет назад? Исследователи считают, что наконец-то нашли ответ. А помог им в этом робот, имитирующий движения сенегальского многопёра.
Также учёные приблизились и к разгадке того, как голуби находят дорогу домой. Новое исследование позволяет предположить, что в навигации этим птицам помогает печень.
Подводного робота для измерения толщины льда создали студенты в Швейцарии. Аппарат пригодится как для науки, так и для общественных нужд.
Британская компания готовит к запуску домашние мини-фермы для выращивания салатов, трав и микрозелени. Разработчики утверждают, что система позволяет получать урожай всего за несколько дней и помогает сократить пищевые отходы.
Жительница Сан-Паулу 20 лет назад основала футбольный клуб, чтобы не дать подросткам попасть под влияние улиц. И сейчас она всеми силами поддерживает проект.
Подводный хоккей быстро становится популярным видом спорта в Объединенных Арабских Эмиратах. Увлекаются им как мужчины, так и женщины. Чем он так привлекает, узнаем из сюжета.
Молодые китайцы всё чаще приезжают к Запретному городу в исторических костюмах. Популярность традиционных нарядов подогревают соцсети и исторические телесериалы.