г.Кандалакша

12 июня – 12.00

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района информирует о том, что в День России пройдёт традиционный лёгкоатлетический пробег Нива-2-Кандалакша.

г.Кандалакша, 15км автодороги Полярные Зори - Кандалакша.

г.Ковдор

24 июня

В Ковдоре в рамках празднования Дня Российской молодёжи и 55-летия АО «Ковдорский ГОК» состоятся открытые командные соревнования «Полоса препятствий «CRAZY Миля». Участников «CRAZY Мили» ждёт полоса препятствий, проходящая в лестной местности. Во время прохождения дистанции команды столкнутся с водными преградами, песчаными склонами, грязью, барьерами, завалами из бревен и другими трудностями, которые предстоит преодолеть, чтобы добраться до финиша.

Чтобы проверить свою силу и выносливость, собирайте команду из 5 человек (в составе команды должна быть минимум одна девушка), подавайте заявку и будьте готовы 24 июня испытать себя на прочность.

г.Ковдор.

г.Полярные Зори

7 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Кандалакша».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Апатиты

7 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Апатиты, стадион «Универсал».

г.Островной

6 и 7 июня - 18.00

Баскетбол. Чемпионат ЗАТО Островной.

г.Островной, спортзал Дома детского творчества.

г.Кола

10-12 июня - 9.00

Пройдёт военно-спортивная игра «Зарница». Задачами проведения данной игры является, прежде всего, воспитание патриотизма и гражданственности, развитие системы работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формирование интереса в военной профессии, формирование навыков, необходимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, правоохранительных органах, подразделениях МЧС. Участники – организованные команды допризывной молодёжи (юноши 15-17 лет), проживающие в Мурманской области.

В рамках игры пройдут лично-командные соревнования по сборке-разборке автомата, испытания по преодолению различных препятствий, оказанию первой медицинской помощи, основам безопасности жизнедеятельности. Будут проведены учебно-тренировочные занятия по распорядку «В здоровом теле здоровый дух» (тестирование участников по выполнению норм комплекса ГТО). Также будет организован митинг, посвященный Дню России, смотр строя и песни, акция «Нас здесь не было».

Кольский район, 39 км Верхнетуломского шоссе. Турбаза «Лесная».

г.Мурманск

6 июня - 20.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «Арсенал».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

7 июня - 19.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Динамо-ГПС» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.