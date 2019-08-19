Спортивная площадка рядом с домом – здоровье мурманчан

На улице Старостина Мурманска вновь состоялся праздник спорта «Родной двор – родной город», который объединил многих жителей близлежащий домов. Депутат Совета депутатов Олег Ноздрачёв так же принял участие в разминке и показал мастер-класс по отжиманию на брусьях.

Праздники спорта «Родной двор - родной город» уже несколько лет проводят почти каждые выходные. Особенно много участников проект собирает в хорошую погоду. В этот раз событие состоялось на площадке рядом с домом № 31 по улице Старостина. Отметим, уличный фестиваль здесь проводится не впервые.

«Я хорошо помню этот двор, когда здесь не было ничего: ни площадки, ни всей этой красоты. Здесь стояли машины друг на друге практически, поваленные деревья. Всё было грустно, серо и печально, - рассказывает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Мне повезло, я была на открытии этой площадки. Кстати, её появление было связано с инициативой жителей этого двора. Здорово, когда мурманчане объединяются и высказывают городу свои пожелания, свои стремления». Благодаря инициативе жителей этого двора здесь построили не только детскую-игровую площадку, но и установили снаряды для воркаута: турники и брусья привлекают взрослых поклонников уличного спорта. Мастер-класс на празднике показал и депутат горсовета Олег Ноздрачёв. Народный избранник считает, что спорт способен не только укрепить здоровье, но и сделать человека счастливым, поэтому необходимо прививать любовь к физическим нагрузкам в раннем детстве.

«Любой может прийти сюда, несмотря на возраст, на свою подготовку и сделать элементарные упражнения, - говорит Олег Ноздрачёв, депутат Совета депутатов города Мурманска, - получить от этого удовольствие. В любую погоду, несмотря на сезон, спорткомитет организует эти праздники. Поэтому всем желаю здоровья, благополучия, предлагаю всем приобщаться к этой замечательной традиции».

Специалисты администрации провели разминку под зажигательную музыку, а так же подготовили для детей интересные эстафеты и состязания.