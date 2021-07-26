Спортивно-морской праздник в День ВМФ на территории Кольской флотилии военнослужащие гарнизона открыли внесением знамени и флага

Строем моряки прошли вдоль трибун под звуки военного оркестра. И, наконец, приняли поздравления от командования и гостей праздника.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «С особым трепетом отношусь к Полярному, к этому празднику. Находясь здесь, я хотел бы от всех ветеранов и, как офицер запаса, поздравить всех моряков полярнинцев с этим знаменательным днём. Хочу пожелать тепла, благополучия, успешного выполнения задач и всего самого-самого лучшего!».

Самым зрелищным стало прохождение боевых кораблей по акватории Екатерининской гавани мимо зрительских трибун. Это, отметило командование, лишь малая часть состоящих на вооружении судов. Основные силы приняли участие в парадах в Кронштадте и Североморске. Но несмотря на современное оснащение и мощности, главное на флоте – это всё-таки защитники Отечества.

Лариса Михайлова, председатель женсовета, г. Полярный: «Мы знаем, какой путь выбрали наши мужчины, поэтому всегда с нетерпением ждём их на берегу. В первую очередь бегут дети к своим отцам, затем идём мы, обнимаем. Встречи всегда непредсказуемы, этого не передать. Встречи всегда волнительны, мы очень любим своих мужей».

От штаба торжественным маршем военнослужащие прошли до площади Двух капитанов, где начались народные гуляния. Для жителей и гостей города работала выставка техники и вооружения.