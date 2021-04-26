Спортивную эстафету кадеты посвятили Дню памяти жертв радиационных аварий

Техногенные катастрофы – одна из самых печальных вех современной истории. Чернобыльская авария унесла много жизней и осталась в памяти людей горьким напоминанием о цене научного прогресса. Но северная молодёжь смотрит в завтрашний день с оптимизмом, будущие спасатели провели спортивную эстафету, приуроченную ко Дню памяти жертв радиационных аварий.

Мурманские и апатитские кадеты готовились к спортивной эстафете с большой ответственностью. Ведь выступать придётся не где-то, а на площадке легкоатлетического манежа перед строгими судьями.

Повод организовать соревнования далеко не позитивный. 35 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа мирового масштаба. Последствия которой ощутимы и сейчас.

Парни и девушки хорошо знают о трагических событиях 1986 года, некоторые из них уверены в том, что в будущем таких аварий удастся избежать, благодаря более современной технике и оборудованию.

Кадеты из мурманской и апатитской школ состязались между собой в вязании специальных узлов, прокладке пожарных рукавов, надеванию на скорость защитных костюмов и оказании первой помощи.