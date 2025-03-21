Спортивные лошади из Мурманской области готовятся покорять Санкт-Петербург

На областные соревнования Ленинградской области нацелена их тренер.

Это Град, ему уже исполнилось 6 лет, и он может участвовать в региональных соревнованиях. Кстати, они пройдут в Санкт-Петербурге. Вместе с Целеноградом — это полное имя коня в Санкт-Петербург отправится и Гаринбой.

Животные с 6-летнего возраста могут принимать участие в такого рода соревнованиях. Чтобы лошади показали достойный уровень выступления их начинают обучать трюкам с самого детства.

Екатерина Качанова, главный тренер, владелица конно-спортивного клуба «Мечта»: «Мы каждый день тренируемся, у меня три спортивные лошади, каждая проходит спортивный тренинг, у каждой своё расписание, правильное кормление».

Тренировка начинается с ухода за лошадьми. У спортсменов-животных есть всадники, которые играют важную роль в воспитании. Целенограда обучает не только Екатерина Качанова, владелица конно-спортивного клуба «Мечта», но и Вера Клименко, которая для этого приезжает в Мурманск из Москвы.

Вера Клименко, спортсменка: «Лошадьми я увлекаюсь с самого раннего детства, наверное, с трёх лет, как я думаю, если не раньше. Я прыгаю на маленькие высоты, соответственно все аллюры, шаг, рысь, галоп и в будущем, наверное, буду развиваться дальше».

Для того чтобы отправиться на соревнования в Санкт-Петербург все наездники и лошади должны защитить это право на клубных и областных соревнованиях в Мурманске.