Спортивные мероприятия можно будет посещать только по QR –коду

В Мурманской области разрешили посещать спортивные соревнования в закрытых помещениях.

Зрителей пустят поболеть за любимые команды при наличии QR-кода вакцинированного и, кто перенёс COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Также посетить мероприятие можно при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Такие требования не распространяется на несовершеннолетних. Правила начнут действовать с 18 октября.