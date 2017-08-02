Спортивных площадок в Мурманске станет больше

В областном центре продолжается строительство современных спортивных площадок и реконструкция старых стадионов. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проверил, как идёт работа по обустройству спортплощадки школы № 20, расположенной на улице Баумана.

Рядом с 20-й школой на улице Баумана работает тяжёлая техника. Пока машины ровняют грунт рядом со спортивным кортом, рабочие разгружают прибывший на место грузовик с основой для будущих спортивных объектов. Уже к 20 августа здесь появятся ещё несколько спортивных объектов: тренажёры для любителей силовых видов спорта, детская площадка и беговая дорожка.

- Времени у нас осталось совсем немножко, до первого сентября, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Подрядчики обещают все сделать до 20 числа. Обязательно нужно будет отгородить эту площадку от прилегающей территории, поставить здесь нормальный забор. И я думаю, что всё здесь будет хорошо.

Такие спортивные объекты востребованы не только у школьников. Занимаются на них и жители из близлежащих домов. Вход открыт для всех. Летом здесь играют в футбол, а зимой корт превращается в каток.

- Вот эти спортивные площадки способствуют тому, что дети наши занимаются спортом, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – А это в свою очередь подталкивает и их родителей заняться спортом. Недаром сегодня Андрей Иванович Сысоев задавал вопрос, как используется эта площадка. Они действительно используются круглосуточно. Особенно в летнее время, когда светло и тепло на улице.

Модернизация пришкольных стадионов началась в Мурманске 2011 году. На сегодняшний день реконструировано около 50 объектов, ещё пять - завершат к 1 сентября этого года. Кроме того, возле трёх школ появятся новые игровые площадки.