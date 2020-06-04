Спортивный центр «Авангард» готовится принять любителей здорового образа жизни

Даже временное вынужденное закрытие нужно проводить с пользой, подумали в спортивном центре «Авангард», и не прогадали. Запланированное на более поздний период обновление завершили сейчас. Выполнили капитальный ремонт раздевалок и душевых в зоне большой чаши бассейна. Увеличена их площадь, заменены потолки, освещение и все смесители.

Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард»: «У нас очень много воды проходит в сутки и очень много людей. Оборудование работает с большой нагрузкой. Его периодически нужно менять, потому что надо работать на достаточно высоком уровне. Ведь есть клубы частные, которые предоставляют услуги высокого качества. Поэтому мы стараемся быть в авангарде».

В ближайшее время в душевых установят новые стеклянные перегородки и ремонт завершат. Кроме того, здесь предусмотрено всё необходимое и для маломобильных групп населения, которые также активно пользуются услугами бассейна.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Подрядчик все основные ремонтные работы выполнил в соответствии со сроками договора. Не успел только поставить комплектующие, из-за подтоплений на территории города. Уже на следующей неделе мы ожидаем, что подрядчик нам в полном объёме сдаст и душевые и раздевалки».

Руководство «Авангарда» ждёт момента, когда разрешат открыть бассейны. Ремонт, запланированный на лето, уже почти завершили, поэтому работать комплекс будет и во время каникул на радость большим и маленьким пловцам.