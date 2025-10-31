Спортивный центр «Авангард» стал площадкой для городских соревнований по плаванию

Участниками состязаний стали порядка 300 ребят, которые усердно прокладывают свой путь к успеху.

Для многих ребят это выступление дебютное. Однако, несмотря на волнение, каждый старался выложиться на все сто процентов и показать лучший результат.

Никита Леваков, участник соревнований, пловец второго юношеского разряда: «После тренировок уставал, очень хотелось бросить, но всё равно понимал, что я люблю это дело и хочу дальше продолжать им заниматься».

Закрытие центрального бассейна в Мурманске на ремонт не стало преградой для юных спортсменов. Для проведения регулярных состязаний в «Авангарде» активно обустраивают новое место. Скоро пространство оснастят специальными флажками, на которые ребята смогут ориентироваться в плавании на спине.

Для желающих наблюдать за соревновательным процессом тоже предусмотрят соответствующие условия.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «В виду того, что у нас нет возможности сюда пригласить наших родителей и зрителей, чтобы они поболели за своих детей, мы планируем сделать онлайн-трансляцию наших соревнований. Поставим камеры, чтобы родители в холле смогли наблюдать за тем, как их дети совершают заплывы».

Для удобства участников соревнования разделили на несколько дней, в финальном сразились самые маленькие пловцы.

Сергей Ратушин, главный судья соревнований: «Так как в «Авангарде» бассейн меньшего размера, не такой, какой был у нас раньше на Челюскинцев, нам пришлось разделить ребят на три группы. Поэтому в течение трёх дней мы проводим соревнования, чтобы все уместились и всем было комфортно».

В борьбе за лучшее время юноши преодолели дистанцию в 50 метров. Впереди у молодых пловцов новые тренировки, а сегодняшнее событие останется в их памяти, как яркий старт большого спортивного пути.