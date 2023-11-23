Спортивный комплекс «Авангард» принял участие в акции «Неделя педагога дополнительного образования»

В рамках акции спортивный комплекс «Авангард» пригласил детей из школьного клуба, взявшего Кубок губернатора Мурманской области.

Ученики школы №41 стали победителями в соревнованиях на Кубок губернатора Мурманской области. Поощрить ребят решили, в том числе, подарив целый день занятий в спортивном комплексе «Авангард».

Сергей Тян, директор спортивного комплекса «Авангард»: «Авангард» выступил с таким предложением, чтобы предоставить нашей команде-победительнице соревнований школьных спортивных клубов бесплатный сеанс в бассейне и также поиграть в волейбол на наших площадках. Они посетят наш тренажёрный зал, посмотрят, как у нас обустроен «Авангард».

Возможно, что кто-то из ребят после такой экскурсии захочет прийти в одну из местных секций. В «Авангарде» занимаются футболом, волейболом, баскетболом, есть секция борьбы. Но для этого ещё нужно время, которое у школьников и так расписано по минутам.

Оксана Кибряева, учитель физкультуры школы №41 г. Мурманска: «Девчонки и мальчишки - все с боевым характером. Все молодцы, все трудяги. Занимаются и тренируются они не только на уроках, но и на переменах. У нас действует клуб спортивный «Борей», где проходит также подготовка ребят по разным видам спорта».

Садик Нуриев, ученик школы №41 г. Мурманска: «Спасибо большое, что предоставили такую возможность. Нам это очень понравилось. Отличные условия!».

Так школьник описывает свои эмоции от посещения спортивного комплекса. «Авангард» и дальше будет устраивать такие акции.