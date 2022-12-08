Спортивный комплекс «Снежинка» приглашает мурманчан на Иванов ручей

Лыжня зовёт! Новые лыжные трассы, каток и пешеходные зоны совсем скоро откроются в Мурманске. Глава администрации города проверил ход работ по благоустройству спортивного комплекса «Снежинка».

Спортивный комплекс «Снежинка» - любимое место для активного отдыха у многих мурманчан. На этой территории занимаются скандинавской ходьбой, катаются на лыжах, гуляют с питомцами и просто дышат свежим воздухом. А совсем недавно здесь появился первый в Мурманске каток на ручье, на котором все желающие могут покататься бесплатно.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы сделали кольцо, на котором сейчас находимся, для наших ребят, которые занимаются конькобежным спортом, для всех желающих покататься на коньках. Уникальный получился каток, потому что 30 опор для освещения вмораживаются в лёд. Они ещё не установлены, но к открытию, к 24 декабря, здесь будет круглосуточное освещение. Мы планируем сделать здесь круглосуточный каток».

Ледовые дорожки общей длиной 700 метров проложили на естественном водоёме - Ивановом ручье. На данный момент толщина льда составляет 25 см, при такой величине покрытие может выдерживать несколько легковых автомобилей на небольшом расстоянии друг от друга.

Сергей Кириллов, сотрудник СК «Снежинка»: «Каток мы начали укладывать практически с самого начала, когда ещё не было снега. Пробили трассу и ежедневно её поддерживаем, по 2-3 раза на день накатываем. Сначала убираем основной снег, а потом уже проводим чистовую зачистку. Здесь на катке две трассы: одна большая, другая маленькая. Большая - для спортсменов, маленькая - это больше для любителей».

В будущем каток планируют заливать водой. Чтобы катание на открытом воздухе было комфортным, над ледовым покрытием и лыжными трассами теперь трудится новая профессиональная техника.

Сергей Кириллов, сотрудник СК «Снежинка»: «Снегоукладчик уже с фрезой, это наше российское производство. Техника тянется снегоходами, подцепляем её к снегоходам. Фреза снег выравнивает, а ещё и нарезает лыжню для тех, кто ходит коньковым ходом и классическим».

В 2022 году на территории «Снежинки» установили модульный туалет с обогревом, возвели каркасно-тентовую конструкцию для организации пункта питания и проката спортивного инвентаря, отремонтировали домик лыжника и поставили 2 дог-бокса. Совсем скоро откроется новая пешеходная тропа и лыжная трасса, которые позволят мурманчанам заниматься спортом, не дожидаясь пока вода на озерах замёрзнет.