Спортивный праздник «День здоровья» состоялся на Центральном стадионе Мурманска

Студенты-первокурсники показали друг другу кто сильнее, кто быстрее, кто выше. Помимо эстафет северяне поучаствовали в мозговом штурме.

Поступление в вуз — радостное и волнительное событие. А ещё это выход из зоны комфорта, ведь нужно адаптироваться к новой студенческой жизни.

Чтобы сплотить ребят в начале учебного года и организуют такие соревнования.

Бйорн Сафронов, первокурсник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева: «Я жду, когда мы наконец-то начнём заниматься физической активностью, потому что это достаточно важная часть нашей жизни. Обычно, мы особо ничего не делаем, особенно моя группа, поэтому нам надо немного растрястись».

Александр Малинин, первокурсник МГТУ: «Хочется победить в мероприятии, но пока что для нас загадка, какие для нас будут соревнования. Мы будем втягиваться и проявлять себя, будем стараться победить».

Пасмурная погода не повлияла на боевой дух и позитивный настрой северян. К тому же для ребят выступил ансамбль барабанщиц и барабанщиков МГТУ «CRAZY ARMY».

И это была далеко не вся программа для студентов-первокурсников.

Ольга Шевченко, организатор спортивного праздника «День здоровья»: «Запланирована объёмная программа: небольшие эстафеты, когда ребята делятся по командам, будут конкурсы, небольшой мозговой штурм, в котором ребятам придётся включиться и вспомнить все свои знания о спорте».

Принято считать, что соревнования — это часть физического обучения студентов. Победителей всех испытаний на спортивном празднике «День здоровья» ждали почётные грамоты и сладкие призы.