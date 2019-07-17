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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.07.19 19:30

Спорткомплекс «Авангард» готовится к новому сезону

Бассейн спорткомплекса «Авангард» закрыт для посетителей. Сейчас в нём ведутся ремонтные работы. Наполнится водой чаша для плавания только осенью, а пока съёмочная группа  «Арктик-ТВ» решила посмотреть, как проходит реконструкция.

Большая чаша бассейна «Авангард» сегодня наполняется водой. Специалисты спорткомплекса проверяют качество гидроизоляции, так как  до ремонта протечки здесь были привычным делом. Для устранения неполадок пришлось провести кропотливую подготовительную работу: разобрать полы и стены, установить новые форсунки, проверить циркуляцию воды. И только после этого рабочие приступят к завершающему этапу – облицовке чаши кафельной плиткой.

«В прошлом году мы делали ремонт в малой чаше, - сообщает Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - Как заверил нас подрядчик, объект будет готов принять первых посетителей уже  в конце августа, когда большинство северян вернётся  из отпуска. Ежегодно сюда приходят около 1,5 тысячи человек разных возрастов. Самым младшим посетителям нет и года, поэтому бассейн должен соответствовать самым высоким санитарным стандартам и требованиям безопасности.

«Здесь можно говорить о том, что за годы, после того как Минобороны передало «Авангард» городу он превратился в прекрасный спортивный центр, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В спортивном центре модернизируют не только бассейн,  возле «Авангарда», на месте старой необорудованной площадки, сейчас работает строительная техника, здесь будет современное футбольное поле с конькобежными дорожками, раздевалками и трибунами».

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