Спорткомплекс «Авангард» готовится к открытию в новом сезоне

В этом году посетителей ждёт приятный подарок - была полностью обновлена большая чаща бассейна.

Зал полностью переоборудовали: рабочие выровняли покрытие пола и стен, положили новую плитку, изолировали швы бассейна, так же установили новые стартовые тумбы и лестницы для выхода из воды.

Было закуплено вспомогательное оборудование для водной аэробики, физкультуры и обучения плаванию. Но на этом благоустройство спортивного комплекса не окончено. В ближайшее время на его территории появиться полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, конькобежными дорожками, раздевалками и трибунами.

«С огромной радостью готов анонсировать открытие «Авангарда» - нашего замечательного городского спортивного комплекса, - говорит Сергей Негода, директор МАУ ГСЦ «Авангард». – Мы приглашаем всех горожан 30 числа, как говориться «к нашему шалашу». Никакого повышения цен, никаких изменений. А 30-го, 31 августа и 1-го сентября все пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи с 11 до двух часов могут посетить наш центр бесплатно».