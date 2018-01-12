Спорткомплекс «Авангард» станет ещё лучше!

Спорткомплекс «Авангард» пользуется огромной популярностью у горожан. Каждый год его посещают несколько тысяч северян.

Напомним, реконструкция началась здесь в 2014 году. За несколько лет в спорткомплексе отремонтировали кровлю, фасад, привели в порядок систему водоподготовки. Раздевалки, большой и малый спортивный залы, административное крыло и бассейн тоже обновили.

- Я после ремонта тут впервые. Честно говоря, я впечатлён, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов г.Мурманска. - Впечатлён, начиная вот с малой чаши, заканчивая бассейном. Здесь хорошие условия. Прекрасно всё сделано в большом зале для игры в футбол и баскетбол. Очень достойный комплекс для города Мурманска.

Работа проделана большая, однако, у народных избранников и руководства спортивного комплекса остались ещё грандиозные задумки. К концу 2018 года тут планируют открыть полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. «На спорткомплексе мы планируем построить футбольное поле с беговыми дорожками и возможностью заливки четырёхсотметровой конькобежной трассы, - рассказывает Сергей Негода, директор спортивного комплекса «Авангард». - Мы планируем открыть кружки фигурного катания, хоккея и конькобежные».

Размер футбольного поля будет соизмерим с полем Центрального стадиона профсоюзов. Вот только к строительству, возможно, смогут специалисты приступить только после подписания всех необходимых документов.