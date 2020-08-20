Спорткомплекс «Авангард» в ожидании мурманчан

Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, постепенно снимаются. Для любителей поплавать заработали бассейны. Главный городской спорткомплекс «Авангард» полностью готов к началу нового сезона, который у них стартует в сентябре.

Сейчас в бассейне спортивного комплекса «Авангард» идёт санитарная обработка. Специальное дезинфицирующее средство распыляют во всех помещениях учреждения. Важно отметить, что, открывшись, спорткомплекс сможет принимать только 50% гостей. Таковы условия работы, пока в мире бушует коронавирус. Скорее всего, посетители смогут ходить в бассейн только по предварительной записи.

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Мы сейчас прорабатываем варианты, как мы сможем это всё организовать, чтобы не было больших ограничений для посетителей. Я думаю, у нас вся информация будет выложена и на нашей страничке в соцсети «ВКонтакте» и на сайте».

Отметим, что пять месяцев не стали временем простоя. За этот период в бассейне капитально отремонтировали раздевалки и душевые большой чаши. Кроме того, в душевых сделали отдельные кабинки для маломобильных групп населения. Там установлены комбинированные смесители.

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Наши мурманчане смогут по достоинству всё оценить. Я надеюсь, всем понравится. На мой взгляд, это будут приятные для них сюрпризы».

Запасы антисептических средств в «Авангарде» также закуплены в необходимом количестве. Всё для безопасного и комфортного пребывания гостей. Остаётся дождаться начала плавательного сезона он стартует в сентябре и, как говорится, добро пожаловать!