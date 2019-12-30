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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.19 19:30

Спорткомплекс «Авангард» ждёт горожан на спортивные новогодние каникулы

Впереди долгожданные новогодние каникулы, которые можно провести с пользой для здоровья в бассейне или тренажёрном зале. Руководство спорткомплекса  «Авангард»  сформировало специальный график работы максимально удобный для мурманчан.

По словам руководителя комплекса, обычно на новогодних каникулах люди начинают ходить в бассейн с 4-го числа. В этом году выходные дни в «Авангарде» намечены на  31 декабря, 1, 2 и 7 января, а с 3 по 9 января центр будет работать с 11.00 до 18.00.

Северян приглашают заняться спортом и  на придворовых спортивных площадках, содержанием которых также занимаются специалисты  «Авангарда».

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Площадки у нас работают тоже в штатном режиме, подрядные организации занимаются уборкой, всё - в штатном режиме. На стадионе «Снежинка» будет праздник  6 января - открытие конкурса «Лыжня зовёт».

 

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