Спорткомплекс «Авангард» ждёт горожан на спортивные новогодние каникулы

Впереди долгожданные новогодние каникулы, которые можно провести с пользой для здоровья в бассейне или тренажёрном зале. Руководство спорткомплекса «Авангард» сформировало специальный график работы максимально удобный для мурманчан.

По словам руководителя комплекса, обычно на новогодних каникулах люди начинают ходить в бассейн с 4-го числа. В этом году выходные дни в «Авангарде» намечены на 31 декабря, 1, 2 и 7 января, а с 3 по 9 января центр будет работать с 11.00 до 18.00.

Северян приглашают заняться спортом и на придворовых спортивных площадках, содержанием которых также занимаются специалисты «Авангарда».

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Площадки у нас работают тоже в штатном режиме, подрядные организации занимаются уборкой, всё - в штатном режиме. На стадионе «Снежинка» будет праздник 6 января - открытие конкурса «Лыжня зовёт».