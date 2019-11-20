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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.19 19:30

Спортплощадки Мурманска всегда готовы принять спортсменов

На игровых площадках Мурманска можно комфортно заниматься даже зимой. Снег со спортивных объектов регулярно убирается, так что любители футбола и других подвижных игр останутся довольны.

Спортивные площадки в зимний период востребованы среди горожан ничуть не меньше, чем в летний. Поэтому городские службы начинают их уборку  сразу после первых снегопадов, так чтобы территории комплексов не превращались в большой сугроб  и оставались функциональными.

Спортивный комплекс «Авангард» обслуживает 21-у площадку в разных районах города, одна из них располагается на улице Маклакова.

«Когда жители домов смотрят на свой двор, где есть площадка, а там не белоснежное поле, а зелёная трава, как напоминание о лете, а для нас, для мурманчан, яркость наших дворов крайне важна, особенно зимой – в период полярной ночи,  - говорит  Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска. – То территории спортивных объектов должны содержаться в идеальном состоянии».

В зависимости от того, сколько выпало осадков, приезжает либо маленький погрузчик, либо более крупная техника. Также производится ручная уборка. Практически все площадки имеют особые искусственные покрытия, поэтому чистить их приходится осторожно, чтобы не повредить.

Администрация Мурманска уделяет внимание уборке и обслуживанию абсолютно каждого объекта. Круглый год специалисты следят за их состоянием. Площадки убираются раз в два дня, чтобы мурманчане могли в любое время заняться спортом.

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