Спортсмен из Мурманска завоевал золотую медаль Всероссийских соревнований «Кубок Сибири-2019» по зимним дисциплинам парусного спорта

Фарид Арсланов выступал в возрастной группе «Мастера» (40+). В своей категории он занял первое место, а в общем зачёте - шестое.

Фарид занимается яхтингом, кайтингом и сноукатингом многие годы. Он не раз побеждал на различного уровня соревнованиях.

На состязания в Новосибирскую область съехались более 120 райдеров со всех уголков России. Организаторы в общей сложности провели 23 гонки и марафон. Конкуренция среди спортсменов была высочайшая.