Спортсменки из Мурманской области успешно выступили на открытом турнире по бодибилдингу и фитнесу в Дмитрове

В каждой категории было более 20-ти участниц, что не помешало нашим девушкам показать отличные результаты. Оксана Шиндина стала бронзовой медалисткой в номинации фитнес-бикини в категории до 169 см . Екатерина Попова вошла в топ-5 спортсменов своей категории, а Ирина Вологжанин в топ -15 лучших фит-моделей турнира.

Соревнования состоялись ещё до многочисленных запретов и ограничений. Турнир по бодибилдингу и фитнесу был запланирован и в Мурманске на 4 апреля, но из-за пандемии и введениях ограничительных мер руководство региональной федерации приняло решение о переносе спортивного события на осень.