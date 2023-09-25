Спортсмены хоккейного клуба «Арктика» успешно выступили на домашних играх в Первенстве Национальной молодёжной лиги сезона 2023/2024

Соперником «Арктики» в этот раз, стал дебютант всероссийских соревнований хоккейный клуб «Ермак», представляющий Иркутскую область.

В составе ангарчан немало высококлассных, мастеровитых хоккеистов, которые уже зарекомендовали себя по выступлениям в лиге рангом выше.

Первый матч получился, как и предполагали эксперты, напряжённым, динамичным и зрелищным, что не могло не порадовать болельщиков на трибунах Ледового дворца. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу наших хоккеистов.

Второй матч сложился так же удачно. К концу первого периода счёт был 3:0 в пользу «Арктики». Во втором периоде наши спортсмены укрепили лидерство – 6:2.

Следующие матчи команды пройдут на выезде, на родной лёд хоккеисты вернутся только в ноябре.