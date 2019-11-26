Спортсмены кобудо привезли медали из Москвы

Девять спортсменов вернулись из Москвы, где успешно выступили Чемпионате и Первенстве России по восточному боевому единоборству в дисциплине кобудо. Новоиспеченных призёров встречала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Ранним утром на железнодорожную станцию неспешно прибывает поезд Москва-Мурманск. Когда локомотив остановит и пассажиры выйдут на перрон, определить сборную Мурманской области, участвовавшую в Первенстве по восточному боевому единоборству, будет несложно. И дело не в спортивной форме, а в медалях, которые красуются на груди этих ребят. Именно они представляли наш регион на всероссийских соревнованиях.

«Были в Москве на Чемпионате и Первенстве России по кабудо. Привезли шесть призеров – это три на Чемпионате России, три на Первенстве России», - с удовлетворением рассказывает Сергей Тян, президент Федерации восточного боевого единоборства Мурманской области.

Команда выступила более чем достойно, три спортсмена выполнили норматив и стали мастерами спорта. Факт свершившийся осталось дело за малым - оформить соответствующие документы. Уставшие спортсмены не скрывают радость победы - жёсткая конкуренция, широкая география соревнований и психологическое напряжение не смогли сломить наших чемпионов.

«Уровень подготовки на Чемпионате России соответствующий, каждый соперник сильный, из года в год все больше появляется мастеров спорта, кандидатов - чёрные пояса», - делится своими оценками от соревнований Александр Кирченков, спортсмен.

В нашей сборной из 9 человек только двое жители Мурманска - остальные спортсмены из Заполярного, Никеля и Мончегорска. По словам участников турнира, отдыхать им некогда, можно лишь перевести дух и вновь приступить к интенсивным тренировкам. Ближайшие соревнования, на которых ребята смогут померяться силами, состоятся уже в декабре.